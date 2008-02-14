В Речицком районе произошла авария на трубопроводе "Унеча-Ровно"

Этот участок принадлежит предприятию "Западтранснефтепродукты".В результате прорыва нефтепродуктопровода загрязнена пойма реки Днепр. В пойменный водоем вылилось порядка 200 кубометров дизельного топлива. На ликвидацию последствий брошено 50 единиц спасательной техники.

В настоящее время последствия порыва локализованы, угрозы загрязнения реки нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работает районная комиссия по ЧС.



Это уже не первый случай прорыва трубопровода, принадлежащего предприятию "Западтранснефтепродукты". В минувшем году в Бешенковичском районе Витебской области произошло две аварии на участке Унеча-Вентспилс. В результате этих ЧП из трубопровода вытекло около 600 тонн дизтоплива. "Западтранснефтепродукт" компенсировал Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси убытки по устранению последствий.