В Речице без телефонной связи остались более пяти тысяч абонентов

Из-за пожара пропала не только телефонная связь. Отключена и охранная сигнализация.

Для любителей длительных телефонных разговоров в Речице наступили непростые времена. В результате пожара на местной АТС без телефонной связи остались более пяти тысяч абонентов. Вне зоны доступа — школа и несколько детских садов. И даже департамент охраны. Наш корреспондент Александр Добриян вопреки обстоятельствам все же вышел на связь из Речицы.

Вне зоны доступа более пяти тысяч абонентов районного центра оставил пожар на телефонной станции. Дозвониться туда встревоженные горожане не смогли. Без связи остался и персонал АТС. Поэтому сообщение о ЧП спасатели получили уже тогда, когда большая часть оборудования превратилась в груду обгоревшего мусора .

Предположительно причиной остаётся короткое замыкание. Возможно протекала крыша, шёл дождь и провода замокли. Или по какой-то другой технической причине, - полагает Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомелького областного Управления МЧС

Из-за пожара пропала не только телефонная связь. Отключена и охранная сигнализация. Правда, от воров квартиры все же защитят. На нескольких десятках охраняемых объектов уже круглосуточно дежурят патрули.

-Хотя абоненты и не смогут сдавать на охрану квартиры, но в ночное время будут охраняться патрулированием групп задержания по определённым маршрутам, - пообещал Игорь Каршаков начальник Речицкого районного отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь

Впрочем, подсобить милиционерам обещали бдительные пенсионеры. Вместо разговоров по телефону у пожилых теперь живое общение

-Посидим, во, покараулим свои квартиры. Подышим воздухом. Ну что ж, что случилось, то случилось, - говорит Валентина Чередник, пенсионерка

Социальные объекты уже перевели на другие АТС. Связь восстановлена с детскими садами и школой. Всем остальным придётся немного подождать. Кто виноват во временном неудобстве, сейчас выясняется.

Утром подписан приказ о создании комиссии по выяснению причин пожара. К исходу 19-го числа будут установлены виновные, - сообщил Виктор Шамкин директор Гомельского филиала РУП «Белтелеком»

Ожидается, что новое оборудование в Речицу прибудет уже к вечеру, на его установку уйдёт не меньше недели. Пока же для нужд жителей района установили десяток таксофонов. Очередей у них нет.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Речица. Гомельская область.