В районе улицы Седых было обнаружено тело четырехлетней девочки

25 октября утром в Минске возле водохранилища в районе улицы Седых нашли тело четырехлетней девочки. Накануне, около 20.00 в милицию обратилась мать пропавшего ребенка. Женщина рассказала, что около 18.30 буквально на 10 минут оставила дочь на скамейке у подъезда собственного дома, отлучившись за теплой одеждой. Когда мать вернулась, ребенка не было. К поиску девочки немедленно приступили оперативники. Её искали целую ночь. И около десяти утра девочку нашли мертвой. Сейчас милиция отрабатывает все версии и ведется поиск преступника.