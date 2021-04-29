В районе Уборевича Citroen врезался в трактор. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. Сразу три крупных аварии произошло в разных районах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 12:00 на внутреннем кольце МКАД в районе Уборевича автомобиль Citroen врезался в трактор. От удара легковушку отбросило на двигавшийся в соседней полосе Mercedes, и она загорелась. Из полыхающей машины очевидцы успели вытащить водителя и пассажира. Они в больнице. Причина ДТП выясняется.

И еще одна авария с участием грузового транспорта. Самосвал столкнулся с легковым автомобилем на Ваупшасова. Водитель большегруза, двигаясь со стороны Геологического переулка в направлении МКАД, не учел дистанцию и врезался в BMW. Никто не пострадал.