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В районе Уборевича Citroen врезался в трактор. Есть пострадавшие

29 апреля 2021 17:59
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Новости Беларуси. Сразу три крупных аварии произошло в разных районах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В районе Уборевича Citroen врезался в трактор. Есть пострадавшие-1

Около 12:00 на внутреннем кольце МКАД в районе Уборевича автомобиль Citroen врезался в трактор. От удара легковушку отбросило на двигавшийся в соседней полосе Mercedes, и она загорелась. Из полыхающей машины очевидцы успели вытащить водителя и пассажира. Они в больнице. Причина ДТП выясняется.

В районе Уборевича Citroen врезался в трактор. Есть пострадавшие-4

И еще одна авария с участием грузового транспорта. Самосвал столкнулся с легковым автомобилем на Ваупшасова. Водитель большегруза, двигаясь со стороны Геологического переулка в направлении МКАД, не учел дистанцию и врезался в BMW. Никто не пострадал.

В районе Уборевича Citroen врезался в трактор. Есть пострадавшие-7

Еще одна авария произошла на Веры Хоружей – три автомобиля столкнулись днем 29 апреля. 33-летний мужчина управлял автомобилем Fiat. Разворачиваясь на перекрестке с улицей Гая, столкнулся с попутным автомобилем. От удара последний выбросило на встречную, где он врезался в припаркованный BMW. Здесь также никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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