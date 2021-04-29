В районе Уборевича Citroen врезался в трактор. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. Сразу три крупных аварии произошло в разных районах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сразу три крупных аварии произошло в разных районах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около 12:00 на внутреннем кольце МКАД в районе Уборевича автомобиль Citroen врезался в трактор. От удара легковушку отбросило на двигавшийся в соседней полосе Mercedes, и она загорелась. Из полыхающей машины очевидцы успели вытащить водителя и пассажира. Они в больнице. Причина ДТП выясняется.
И еще одна авария с участием грузового транспорта. Самосвал столкнулся с легковым автомобилем на Ваупшасова. Водитель большегруза, двигаясь со стороны Геологического переулка в направлении МКАД, не учел дистанцию и врезался в BMW. Никто не пострадал.
Еще одна авария произошла на Веры Хоружей – три автомобиля столкнулись днем 29 апреля. 33-летний мужчина управлял автомобилем Fiat. Разворачиваясь на перекрестке с улицей Гая, столкнулся с попутным автомобилем. От удара последний выбросило на встречную, где он врезался в припаркованный BMW. Здесь также никто не пострадал.