В районе схода лавины в Мурманской области продолжают работать три группы спасателей

Всё затрудняет плохая погода и то, что ЧП произошло в одном из самых труднодоступных районов. Спасатели надеются на успех. Но до сих пор четверо белорусских туристов, среди которых две девушки, считаются пропавшими без вести.

Уже обнародован их список:

Карпеш Михаил Михайлович

Троцинская Дарья Михайловна

Траскевич Евгений Владимирович

Ковган Александра Дмитриевна

Любую информацию о ходе поисково-спасательных работ можно получить по круглосуточному телефону в Мурманске 8-107-8152-39-99-99.

В Мурманскую область группа белорусских туристов приехали из Бреста. Они самостоятельно проложили маршрут в горный массив Ловозёрских тундр — это один из самых труднодоступных районов.

Считать, сколько раз его поход на Хибины шел в гору, Владимир Ганопольский уже лет десять как зарекся. Но гораздо дольше помнит, что природа в том крае никогда не совершает просчёт.

Владимир Ганопольский, заведующий лабораторией спортивного туризма НИИ физической культуры и спорта:

Два вида ошибок там – плохое ориентирование и лезли не туда, куда нужно.

Владимир Ильич уверен: злополучный участок — вовсе не самый сложный. Он сам готовил в том же массиве команды перед походом на архипелаг Северная Земля. Потому-то его альбом — как учебник прикладной географии. Но на этих фотоквадратах найдутся впечатления и с острыми углами.

Вначале поход предполагал лишь лавину впечатлений. 3 марта шестеро белорусов прибывают в Мурманскую область. Их пешее путешествие начинается недалеко от поселка Ревда. Ночевка, перевал. И тут маршрут несколько меняется. Из-за плохого самочувствия одной из участниц похода группа незапланированно остается ночевать в пещере. Еще пару дней — 8 марта. Примерно в середине дня лавина делит людей на выживших и пропавших без вести.

Ближайшие часы уцелевшие пытались помочь друзьям самостоятельно. Не вышло. До поселка они добираются лишь к следующему вечеру. И уже той же ночью на месте схода глобального снега работают больше двух десятков спасателей. Ищут людей, но находят надежду...

Михаил Бутенков, заместитель начальника управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Мурманской области:

В подобных случаях и через двое суток откапывали живых людей. Четырёх человек мы сейчас предполагаем пропавшими без вести, двое выжили, состояние их удовлетворительное, и сейчас они убыли вместе с нашими спасателями — показать район, где они находились.

Виталий Сливка, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерацции.

В МЧС по Мурманской области создан оперативный штаб. Через МИД Беларуси установлены контакты, о случившемся сообщено родственникам. Консульский отдел посольства оказывает всю необходимую в этой ситуации помощь гражданам Республики Беларусь.

Сложность ситуации, кроме весьма непростых метеоусловий, еще и в серьезных перебоях со связью. Получать информацию от спасателей можно строго по часам. Плюс – лавина превратила и без того труднодоступный участок в настоящий бурелом.

Владимир Гусев знает все их маршруты практически до километра. Ведь именно он несколько лет и готовил, и отправлял этих самых ребят на разные высоты. И он как раз уверен, что даже на самый экстремальный случай была проинструктирована вся группа.

Владимир Гусев, руководитель туристического клуба (г. Брест):

Здесь нет оснований говорить, что людям не хватило опыта, что они приняли неграмотные решения – это был нормальный плановый маршрут средней категории, группа была готова.

Сейчас в районе схода лавины продолжают работать три группы спасателей. К пропавшим туристам пытаются пробиться с помощью лопат и бензопил. И попытки не оставят до тех пор, пока всех людей не вызволят из снежного плена.

Владимир Гусев, руководитель туристического клуба (г. Брест):

Мы сейчас верим в чудо, верим в то, что они всё-таки живы, и будем верить до последнего момента.