В районе Комаровского рынка автомобиль сбил велосипедиста

Новости Беларуси. ДТП с участием легковой машины и велосипедиста случилось утром 25 августа в районе Комаровки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Volkswagen Passat двигался по прилегающей территории рынка в направлении улицы Кульман и не уступил дорогу двухколесному транспорту. Велолюбитель доставлен в больницу. ГАИ разбирается в обстоятельствах аварии.