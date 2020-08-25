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В районе Комаровского рынка автомобиль сбил велосипедиста

25 августа 2020 14:06
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Новости Беларуси. ДТП с участием легковой машины и велосипедиста случилось утром 25 августа в районе Комаровки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В районе Комаровского рынка автомобиль сбил велосипедиста-1

Volkswagen Passat двигался по прилегающей территории рынка в направлении улицы Кульман и не уступил дорогу двухколесному транспорту. Велолюбитель доставлен в больницу. ГАИ разбирается в обстоятельствах аварии.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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