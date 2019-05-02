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В Пуховичском районе девочка поехала в лес на велосипеде и заблудилась

02 мая 2019 07:54
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе девочка поехала на велосипеде в лес и заблудилась.  

По информации МЧС, вечером первого мая спасатели получили сообщение, что необходима помощь в поисках ребенка в лесу.  

На поиски выехали работники МЧС и сотрудники милиции.  

Оказалось, что 8-классница приехала на дачу вместе с родителями. В обед того же дня девочка поехала кататься на велосипеде в лес и заблудилась.  

Спустя время школьница вышла на звуки сигнального громкоговорящего устройства спасателей. Она не пострадала.  

В конце марта под Полоцком всю ночь искали спавших в сене девочек.  

Они боялись наказания за опоздание (здесь подробнее).  

 

# Пропавшие люди # происшествия

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