В Пуховичском районе девочка поехала в лес на велосипеде и заблудилась

Новости Беларуси. В Пуховичском районе девочка поехала на велосипеде в лес и заблудилась.

По информации МЧС, вечером первого мая спасатели получили сообщение, что необходима помощь в поисках ребенка в лесу.

На поиски выехали работники МЧС и сотрудники милиции.

Оказалось, что 8-классница приехала на дачу вместе с родителями. В обед того же дня девочка поехала кататься на велосипеде в лес и заблудилась.

Спустя время школьница вышла на звуки сигнального громкоговорящего устройства спасателей. Она не пострадала.

В конце марта под Полоцком всю ночь искали спавших в сене девочек.