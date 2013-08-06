В Пскове убит известный священник. Предполагаемый убийца – студент ВГИКа

Новости России. Предполагаемый преступник уже задержан. Им оказался 27-летний москвич Сергей Пчелинцев. Что толкнуло выпускника ВГИКа на шокирующее преступление, пока не известно. По информации российских СМИ, есть все основания полагать, что молодой человек душевно болен.

Алевтина Чинарова, проректор по учебно-воспитательной работе и УМО (в интервью РИА Новости):

Сергей Пчелинцев окончил ВГИК в декабре, защитился, учился на заочном отделении и на платном, на операторском факультете.

Тело 75-летнего отца Павла с ножевым ранением обнаружили вчера вечером. При задержании предполагаемый убийца ударил себя ножом в грудь. Сейчас он находится в больнице, на искусственной вентиляции легких.

«Псковская лента новостей», информационный портал Псковской области:

Он кричал, что убить священника ему велел сатана, а при задержании ударил себя ножом в грудь.

Как сообщают российские СМИ, приютить у себя больного родственника, отца Павла попросили знакомые.

Дьякон Александр Волков, глава патриаршей пресс-службы (в комментарии РИА Новости):

Святейший патриарх Кирилл скорбит о трагической смерти отца Павла Адельгейма и молится об упокоении его души. Он стал, как можно судить по имеющейся сейчас информации, жертвой исполнения пастырского долга как готовности прийти на помощь любому человеку.

Протоирея Павла Адельгейма знали не только в России, но и за её пределами. Верующие приезжали к нему за исцелением из разных уголков мира. Трагическая гибель отца Павла потрясла весь православный мир. «Его имя стало фактически нарицательным, – пишет российская пресса. – Протоирей был чуть ли не единственным священником в России, кто сознательно и планомерно боролся с вертикалью власти в Русской Православной Церкви».

Протодиакон Андрей Кураев, православный блогер и публицист (запись в микроблоге):

Убит последний свободный священник Московской Патриархии. Кто из священников, да еще семейных и штатных, теперь сможет неанонимно и публично сказать «владыка, вы неправы!»? Он не был диссидентом. То есть он не искал специально поводов для критики и конфликта. У него не было аксиомы предустановленной неправоты церковной власти. У него была одна тема – тема удушения общинно-приходской жизни. И в этом он был вполне каноничен.

В Москве убит известный православный сященник-миссионер. Эта трагическая новость шокировала верующих несколько лет назад: в здании храма неизвестный расстрелял настоятеля Даниила Сысоева и его помощника. Когда приехала скорая помощь оба пострадавших еще были живы. Отец Даниил умер уже по пути в больницу.