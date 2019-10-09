В Пружанском районе женщины пошли за клюквой и провели целую ночь в лесу

Новости Беларуси. В Пружанском районе две женщины пошли за клюквой и провели всю ночь в лесу.
По информации МЧС, инцидент случился вечером восьмого октября. Спасатели получили сообщение о том, что около д. Клепачи в лесу пропали две женщины. Они ушли за ягодами.
Вместе с сотрудниками МЧС на поиски выехали милиционеры. Связь с женщинами поддерживалась по мобильному телефону.
Утром девятого октября заблудившиеся женщины вышли на сигнал автоцистерны и лодкой были переправлены через реку Ясельда на противоположный берег.
Госпитализация женщинам не понадобилась.
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