В Пружанском районе трактор раздавил хозяина

Трагедия произошла на стройке в деревне Хорева, где возводится крахмальный завод.

Тяжелый гусеничный трактор с бульдозерной лопатой раздавил человека, который на нем работал.

Сейчас работники прокуратуры восстанавливают точную картину произошедшего и готовят свое заключение о причинах гибели тракториста. Он был занят на строительстве очистных сооружений будущего перерабатывающего предприятия. При насыпке дамбы его трактор заглох и остановился, сохраняя наклон назад. Предположительно, тракторист попытался завести мотор машины, для чего покинул кабину. В это время, по неизвестным пока причинам, сработала задняя скорость, и несчастного подмяли широкие болотные гусеницы двинувшегося в обратную сторону бульдозера.

До пенсии мужчина не доработал всего лишь три года. Семьи у него не было, пишет «Рэспублiка».