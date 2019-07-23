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В Пружанском районе MAN сбил мужчину, который шёл по центру дороги

23 июля 2019 14:14
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Новости Беларуси. 22 июля примерно в пять утра в Пружанском районе произошёл наезд на пешехода, который двигался по центру проезжей части.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 59-летний житель Бреста ехал по трассе Р-85 за рулём грузовика MAN. На 78 км фура сбила шедшего впереди 47-летнего жителя деревни Оранчицы.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

Несколько недель назад в Крупках автомобиль наехал на лежавшего на дороге мужчину.

Гражданин погиб на месте – подробнее здесь.

# Авария в Брестской области # происшествия

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