В Пружанах ограблен банк: сотрудница находилась в помещении одна

Похищено более 3 тысяч долларов, свыше 1800 евро и 13 тысяч российских рублей.

Неизвестный совершил преступление накануне выходных. Угрожая кассиру, он похитил более трех тысяч долларов, свыше 1800 евро и 13 тысяч российских рублей, а также польские злотые и белорусские рубли.

Работница банка успела нажать тревожную кнопку, однако грабителю удалось скрыться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Виктор Василевский, начальник пресс-службы УВД Брестского облисполкома:

В момент нападения сотрудница находилась в помещении одна.