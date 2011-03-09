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В Пружанах ограблен банк: сотрудница находилась в помещении одна

09 марта 2011 14:59
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Похищено более 3 тысяч долларов, свыше 1800 евро и 13 тысяч российских рублей.

Неизвестный совершил преступление накануне выходных. Угрожая кассиру, он похитил более трех тысяч долларов, свыше 1800 евро и 13 тысяч российских рублей, а также польские злотые и белорусские рубли.

Работница банка успела нажать тревожную кнопку, однако грабителю удалось скрыться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Виктор Василевский, начальник пресс-службы УВД Брестского облисполкома:
В момент нападения сотрудница находилась в помещении одна.

# происшествия

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