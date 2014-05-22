В Пружанах 24-летнюю девушку жестоко убили, облили соляркой и подожгли. У нее осталась маленькая дочь

Новости Беларуси. Чудовищное убийство в тихом городке Брестской области. Изувеченное тело 24-летней Татьяны Авдеевой обнаружили местные жители вечером 16 мая в лесном массиве у деревни Шубичи.

Многочисленные переломы головы и туловища. После жестокого убийства женщину облили соляркой и подожгли.



По словам знакомых, девушка работала официанткой в местном ресторане. Одна воспитывала маленькую дочурку.

Вечером 15 мая Таня домой не вернулась. И это был последний день, когда молодую маму видели живой.

Кто и за что убил Татьяну? Пока вопросов больше, чем ответов. Милиция разыскивает преступников и просит всех, кто обладает информацией о произошедшем, позвонить по телефону 102.



Напомним, в прошлом году зверское убийство произошло в Минске. Подробности жестокого преступления повергают в шок (смотрите видео). О пропаже в милицию заявил бывший муж Анны Сердечкиной. Но в ходе следствия выяснилось: именно он убил экс-возлюбленную. Причем, жестоко. В тот вечер они ссорились. Девушка попыталась выпроводить обидчика из дома. Но тот начал ее душить. Следствие установило: всё это слышал ребенок. Четырехлетний сын находился в соседней комнате.