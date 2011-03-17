В пригороде Минска мужчина спас пенсионерку из-под колес электрички

Рискуя жизнью, мужчина вытащил из-под колес электрички оступившуюся пенсионерку. Счастливый случай произошел на железнодорожной остановке в пригороде Минска.

Люди, опаздывая на электричку, перебегали стальную магистраль в последний момент. Для пожилой женщины эта спешка могла бы оказаться роковой.

Тогда на героический поступок никто не обратил внимания. Однако сегодня сотрудники транспортной милиции в торжественной обстановке наградили мужчину за смелый поступок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Лаврусенко:

Она споткнулась и упала на рельсы, прямо перед поездом. На себя бы я её вытащить не успел, поэтому пришлось перебегать и оттаскивать ее за шубу на ту сторону.

Вячеслав Евстафьев, начальник управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Беларусь:

Пожилые граждане, пенсионеры спешат на электричку — бывают несчастные случаи. Но этот поступок не остался незамеченным и мы благодарны.