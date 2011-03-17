В пригороде Минска мужчина спас пенсионерку из-под колес электрички

Люди, опаздывая на электричку, перебегали стальную магистраль в последний момент. Для пожилой женщины эта спешка могла бы оказаться роковой.
Тогда на героический поступок никто не обратил внимания. Однако сегодня сотрудники транспортной милиции в торжественной обстановке наградили мужчину за смелый поступок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Андрей Лаврусенко:
Она споткнулась и упала на рельсы, прямо перед поездом. На себя бы я её вытащить не успел, поэтому пришлось перебегать и оттаскивать ее за шубу на ту сторону.
Вячеслав Евстафьев, начальник управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Беларусь:
Пожилые граждане, пенсионеры спешат на электричку — бывают несчастные случаи. Но этот поступок не остался незамеченным и мы благодарны.