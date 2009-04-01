В Приднестровье взорвался магистральный газопровод

ЧП произошло сегодня утром.Газопровод обеспечивает транзит российского газа на Балканы. Образовалась воронка размером 10 на 10 метров. По предварительной версии причиной взрыва стал износ трубы. Восстановительные работы на месте аварии продолжаются. Однако пока неизвестно, сколько времени они займут. Что касается подачи российского газа на Балканы, то поступают противоречивые сведения. В «Молдова-Газ» заявляют, что транзит голубого топлива на юг Европы не прекращён. Поставки продолжаются в обход повреждённого участка. В администрации района, где произошла авария, говорят, что подача газа на Балканы приостановлена.