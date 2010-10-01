В Президента Эквадора Рафаэля Карреа бросили гранату

В Эквадоре растет число жертв военного бунта. Погибли три человека, пострадали свыше 70. В их числе и Президент Эквадора.

Рафаэль Карреа попал в госпиталь после того, как в него бросили гранату со слезоточивым газом.

Военнослужащие и полицейские подняли бунт из-за нового закона об ограничении положенных им денежных надбавок. Накануне бунтари захватили казарму в Кито, несколько военных баз, заблокировали работу столичного международного аэропорта.

Правительство ввело в стране режим чрезвычайного положения. Свержению власти помешали простые граждане и бойцы армейского спецподразделения, которые поддержали законного президента. Мировое сообщество попытку переворота осудило.