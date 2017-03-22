В посылке из США на имя минчанина найдена икона Богородицы, написанная в Российской империи

Новости Беларуси. Посылка, в которой согласно представленной декларации находилась «картина с рамкой», следовала из США. При таможенном досмотре вместо картины обнаружена икона, завернутая в полиэтиленовую пленку и бумагу.

Согласно заключению экспертов, это икона «Матерь Божия «Смоленская», именуемая также «Одигитрия».

Она написана темперой по левкасу на деревянной доске во второй половине XIX в. в Российской империи. Оклад выполнен из серебра с использованием техники золочения.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, незаконно перемещаемая икона, предварительной оценочной стоимостью около 4 тысяч долларов, изъята до решения суда.