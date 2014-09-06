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В посольстве Беларуси в Москве произошел пожар

06 сентября 2014 18:01
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Новости России. 6 сентября около 18 часов поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Маросейка. Прибывшие пожарные обнаружили задымление в двухэтажном доме, формально расположенном по адресу Армянский переулок, 6.

Горела крыша посольства Беларуси в Москве.

Как сообщили в правоохранительных органах города, вспыхнул утеплитель подкровельного пространства на площади 6 кв.м.

В течение получаса пожар был ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

К слову, 6 сентября Москва отмечает День города. Минчане этот праздник встретят неделей позже.

День города в Минске - 13 и 14 сентября (см.видео).

# происшествия # Пожар

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