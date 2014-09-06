В посольстве Беларуси в Москве произошел пожар

Новости России. 6 сентября около 18 часов поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Маросейка. Прибывшие пожарные обнаружили задымление в двухэтажном доме, формально расположенном по адресу Армянский переулок, 6.

Горела крыша посольства Беларуси в Москве.

Как сообщили в правоохранительных органах города, вспыхнул утеплитель подкровельного пространства на площади 6 кв.м.

В течение получаса пожар был ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

К слову, 6 сентября Москва отмечает День города. Минчане этот праздник встретят неделей позже.