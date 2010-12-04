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В поселке Сосны полностью сгорел металлический ангар с автозапчастями

04 декабря 2010 15:03
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На место ЧП, которое произошло в полдень, выехали 24 расчета спасателей. Через час пожар был ликвидирован. Площадь возгорания – 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Причины происшествия расследуются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Предварительная версия – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Андрей Кравчук, заместитель начальника минского городского управления МЧС:
Внутри находились автомобильные двигатели, стаканчики с торфом для рассады, поддоны. Тушение пожара осложнялось тем, что поблизости не было источника воды, поэтому нам пришлось проложить рукав длиной полтора километра.

Александр, владелец здания:
Какой ущерб? Весь ущерб, все сгорело – ничего не уцелело.

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