В поселке Сосны полностью сгорел металлический ангар с автозапчастями

На место ЧП, которое произошло в полдень, выехали 24 расчета спасателей. Через час пожар был ликвидирован. Площадь возгорания – 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Причины происшествия расследуются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Предварительная версия – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Андрей Кравчук, заместитель начальника минского городского управления МЧС:

Внутри находились автомобильные двигатели, стаканчики с торфом для рассады, поддоны. Тушение пожара осложнялось тем, что поблизости не было источника воды, поэтому нам пришлось проложить рукав длиной полтора километра.

Александр, владелец здания:

Какой ущерб? Весь ущерб, все сгорело – ничего не уцелело.