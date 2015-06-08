Прямой эфир

В поселке «Лесной» работники МЧС спасли женщину, висящую на балконе четвертого этажа

08 июня 2015 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 29-летняя женщина висела, держась за руку мужчины. Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, предполагаемая причина произошедшего – попытка суицида.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
7 июня в 06-02 спасателями Минского района было получено сообщение о необходимости оказания помощи женщине, которая оказалась за окном балкона на уровне четвёртого этажа в посёлке Лесном. Работниками МЧС с помощью автолестницы была спасена.
После осмотра бригадой скорой медицинской помощи отпущена домой, в госпитализации не нуждается.

Хандра или депрессия, личные эмоциональные катастрофы мы привыкли списывать на все что угодно – от финансовых проблем до кофе, пролитого на любимый пиджак. Причин может быть много. А вот есть ли решения и, главное, видим ли мы ту заветную табличку «выход», за которой становится легче? Почему белорусы не обращаются за психологической помощью к специалисту? Как найти выход из ситуации, когда кажется, что выхода нет? Разбирались в программе «Поговорим» (см. видео).

# происшествия # Самоубийство

Другие новости рубрики

Все новости
Впервые за 150 лет: Двое убийц сбежали из тюрьмы максимально строгого режима штата Нью-Йорк
07 июня 2015 14:13

Впервые за 150 лет: Двое убийц сбежали из тюрьмы максимально строгого режима штата Нью-Йорк

В Китае 3-летняя девочка погибла, выпав из унесенного ветром надувного замка
07 июня 2015 13:44

В Китае 3-летняя девочка погибла, выпав из унесенного ветром надувного замка

Восемь детей пострадали после взрыва газового баллона в Подмосковье
06 июня 2015 16:57

Восемь детей пострадали после взрыва газового баллона в Подмосковье