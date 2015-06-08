В поселке «Лесной» работники МЧС спасли женщину, висящую на балконе четвертого этажа

Новости Беларуси. 29-летняя женщина висела, держась за руку мужчины. Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, предполагаемая причина произошедшего – попытка суицида.



Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

7 июня в 06-02 спасателями Минского района было получено сообщение о необходимости оказания помощи женщине, которая оказалась за окном балкона на уровне четвёртого этажа в посёлке Лесном. Работниками МЧС с помощью автолестницы была спасена.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи отпущена домой, в госпитализации не нуждается.

Хандра или депрессия, личные эмоциональные катастрофы мы привыкли списывать на все что угодно – от финансовых проблем до кофе, пролитого на любимый пиджак. Причин может быть много. А вот есть ли решения и, главное, видим ли мы ту заветную табличку «выход», за которой становится легче? Почему белорусы не обращаются за психологической помощью к специалисту? Как найти выход из ситуации, когда кажется, что выхода нет? Разбирались в программе «Поговорим» (см. видео).