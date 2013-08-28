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В Португалии и Испании бушуют лесные пожары. По подозрению в поджогах задержаны более 40 человек

28 августа 2013 06:38
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На Пиренейском полуострове полыхают сильные лесные пожары. В Португалии на борьбу с огнем брошено более тысячи спасателей, но сдержать пламя не удается. В опасную зону направлены самолеты-амфибии.

Леса горят не только на континенте, но и на популярном туристическом острове Мадейра. Сложная ситуация и в Испании. На северо-западе страны огонь уже вплотную подобрался к ряду населенных пунктов. Эвакуированы десятки местных жителей. На помощь пожарным уже направлены армейские подразделения.

Причиной бедствия мог стать злой умысел. По подозрению в поджогах задержаны более 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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