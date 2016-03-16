В Польше задержан налетчик из Беларуси, которого обвиняют в ограблении банка

Новости Беларуси. Громкая операция в Польше. Местный спецназ задержал налетчика из Беларуси, которого обвиняют в ограблении банка. Добыча мужчины составила четверть миллиона долларов.

На видео, которое обнародовала польская полиция видно, как сотрудники антитеррористического подразделения задерживают водителя на пункте оплаты проезда по автостраде. Задержанный 52-летний гражданин Беларуси — один из подозреваемых в нападении на пункт обмена валют в польском городе Слубицы.

Преступление произошло еще 29 декабря 2013 года. Грабители тогда захватили 1 млн. злотых в различной валюте. Затем неуловимая компания скрылась, но не остановилась. На протяжении двух лет они совершали виртуозные ограбления. Однако выйти на их след не удавалось, и формально расследование прекратилось.

По решению районного суда Слубиц, задержанный арестован. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Полиция не исключает другие задержания по этому делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Цынкевич, заведующий консульским отделом посольства Республики Беларусь в Республике Польша:

У нас есть информация о том, что человек, гражданин Беларуси, с похожими данными подозревается в преступлении на территории Польши. Стопроцентной информации, что это тот же человек, у нас нет. Мы за этим всем следим. Если надо какая-то помощь от посольства, окажем ее, если человек обратится за помощью или родственники обратятся.