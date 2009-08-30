В Польше упал белорусский истребитель

На авиашоу в Радоме (Мазовецкое воеводство, 100 километров от Варшавы) сегодня разбился истребитель Су-27. Трагедия произошла во время выполнения одного из элементов высшего пилотажа.

Разбившийся Су-27 прилетел для участия в авиашоу из Беларуси. После падения самолет взорвался, однако это произошло далеко от зрительских трибун, поэтому на земле никто не пострадал. Уже удалось обнаружить тело одного из пилотов Су-27. Поиски второго пилота продолжаются. Однако шансов обнаружить его живым нет, поскольку перед ударом о землю никто из летчиков не успел воспользоваться катапультой.

Вооруженные силы Беларуси представили на шоу, которое началось 27 августа, фронтовой бомбардировщик Су-24М и транспортный самолет Ил-76МД, а также демонстрировали полет белорусского многофункционального истребителя Су-27УБМ. В Польшу отправились по одному экипажу на каждом из трех самолетов - всего 11 человек, а также технический персонал авиационных баз.

Эта катастрофа на традиционном ежегодном авиашоу в Радоме - не первая, отмечает ИТАР-ТАСС. 1 сентября 2007 году при столкновении двух самолетов там погибли два польских пилота-аса из авиагруппы «Желязны».

Катастрофа в Радоме - второе за месяц крушение самолетов Су-27. 16 августа 2009 года два истребителя Су-27 из группы «Русские витязи» столкнулись в воздухе во время демонстрационного полета на авиасалоне «МАКС-2009». Обе машины упали в зоне аэродрома «Раменское». Обломки истребителей упали на дачный кооператив, расположенный недалеко от Жуковского. Как сообщается, у одного из трех пилотов, командира «Русских витязей» Игоря Ткаченко, не раскрылся парашют. Позже в больнице от полученных ожогов скончалась одна из дачниц, на участок которой упал истребитель.

Катастрофа произошла во время совместного полета пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». В совместной пилотажной группе принимали участие девять машин - пять истребителей Су-27 и Су-30 из группы «Русские витязи» и четыре истребителя МиГ-29 из пилотажной группы «Стрижи». Полет проходил успешно, и после разделения группы на две «Русские витязи» вышли из зоны пилотирования для последующего перестроения. Над территорией Московского авиационно-космического салона продолжали пилотирование четыре истребителя МиГ-29 из группы «Стрижи». В это время и произошло столкновение двух истребителей Су-27 из группы «Русские витязи», осуществлявших перестроение над поймой Москвы-реки за пределами территории авиасалона. Произошло столкновение двух машин из группы «Русские витязи», после чего они упали в пойму Москвы-реки.

Еще один трагический инцидент произошел 27 июля 2002 года на авиашоу во Львове. Истребитель Су-27, выполняя фигуру высшего пилотажа «бочку», ушел в крутое пике и упал в толпу зрителей. Причиной катастрофы стала ошибка экипажа — летчики пытались совершить маневр, не запланированный и не согласованный с организаторами шоу. На месте падения самолета погибли 78 человек (в том числе 28 детей), еще около сотни были госпитализированы с различными травмами, сообщают «Вести».