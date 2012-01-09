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В Польше прокурор выстрелил себе в голову во время пресс-конференции о смоленской катастрофе

09 января 2012 12:49
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Полковник военной прокуратуры Миколай Пшибыл попросил у журналистов 5-минутный перерыв. Когда пресса покинула зал, он выстрелил себе в голову.

Миколай Пшибыл вел расследование гибели президента Польши Леха Качиньского. Во время пресс-конференции полковник выступил с опровержением данных о том, что прокуратура прослушивала разговоры журналистов, которые расследовали  авиакатастрофу под Смоленском. Переживания полковника были связаны с обвинениями в том, что военные прокуроры без суда запрашивали у операторов сотовой связи тексты СМС-сообщений и расшифровку звонков репортеров. После пресс-конференции генпрокурор Польши должен был огласить решение по этому делу.

Сейчас полковник находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает.

# происшествия

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