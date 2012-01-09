В Польше прокурор выстрелил себе в голову во время пресс-конференции о смоленской катастрофе

Полковник военной прокуратуры Миколай Пшибыл попросил у журналистов 5-минутный перерыв. Когда пресса покинула зал, он выстрелил себе в голову.



Миколай Пшибыл вел расследование гибели президента Польши Леха Качиньского. Во время пресс-конференции полковник выступил с опровержением данных о том, что прокуратура прослушивала разговоры журналистов, которые расследовали авиакатастрофу под Смоленском. Переживания полковника были связаны с обвинениями в том, что военные прокуроры без суда запрашивали у операторов сотовой связи тексты СМС-сообщений и расшифровку звонков репортеров. После пресс-конференции генпрокурор Польши должен был огласить решение по этому делу.

Сейчас полковник находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает.