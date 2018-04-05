В Полоцком районе пожилой мужчина утонул во время рыбалки

Новости Беларуси. В Полоцком районе утонул рыбак.

По информации МЧС, ЧП произошло днем 4 апреля на реке Ушача. По прибытию спасателей на место происшествия визуально на поверхности реки не наблюдался тонущий человек. После проведения обследования береговой линии был обнаружен 63-летний мужчина, который смог выбраться из реки. Он отказался от госпитализации после того, как его осмотрели медики.

По словам мужчины, он ловил рыбу в пяти метрах от берега. В это же время второй рыбак находился в 25-30 метрах от берега. Мужчина провалился под лед. Пострадавший попытался подобраться к нему, чтобы оказать помощь, однако сам провалился.

Позже под льдом в 25 метрах от берега было обнаружено тело 71-летнего мужчины.

В начале января нынешнего года двое рыбаков провалились под лед в Смолевичском районе.