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В Полоцком районе пожилой мужчина утонул во время рыбалки

05 апреля 2018 14:22
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Новости Беларуси. В Полоцком районе утонул рыбак. 

По информации МЧС, ЧП произошло днем 4 апреля на реке Ушача. По прибытию спасателей на место происшествия визуально на поверхности реки не наблюдался тонущий человек. После проведения обследования береговой линии был обнаружен 63-летний мужчина, который смог выбраться из реки. Он отказался от госпитализации после того, как его осмотрели медики. 

По словам мужчины, он ловил рыбу в пяти метрах от берега. В это же время второй рыбак находился в 25-30 метрах от берега. Мужчина провалился под лед. Пострадавший попытался подобраться к нему, чтобы оказать помощь, однако сам провалился. 

Позже под льдом в 25 метрах от берега было обнаружено тело 71-летнего мужчины. 

В начале января нынешнего года двое рыбаков провалились под лед в Смолевичском районе. 

Один из них погиб – здесь подробнее.  

# происшествия # Утопления

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