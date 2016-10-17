В Полоцком районе ночью сгорел жилой дом: 2 человека погибли

Новости Беларуси. Причину возгорания, которое привело к гибели пожилых людей устанавливают сотрудники МЧС. Пожар произошел этой ночью в одной из деревень Полоцкого района. К моменту прибытия спасателей дом был охвачен пламенем. При ликвидации в комнатах были обнаружены два человека.

Несколько лет тому бригады МЧС уже тушили это жилое строение. Тогда людей удалось спасти.

Спасатели рассматривают несколько версий. Нарушение правил использования печей и неосторожность при курении, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.