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В Полоцком районе ночью сгорел жилой дом: 2 человека погибли

17 октября 2016 10:26
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Новости Беларуси. Причину возгорания, которое привело к гибели пожилых людей устанавливают сотрудники МЧС. Пожар произошел этой ночью в одной из деревень Полоцкого района. К моменту прибытия спасателей дом был охвачен пламенем. При ликвидации в комнатах были обнаружены два человека.

Несколько лет тому бригады МЧС уже тушили это жилое строение. Тогда людей удалось спасти.

Спасатели рассматривают несколько версий. Нарушение правил использования печей и неосторожность при курении, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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