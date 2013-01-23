В Полоцке взорвался торговый ларёк. Его владелец в тяжёлом состоянии

Новости Беларуси. Взрыв произошел, когда мужчина, 62-летний хозяин торгового ларька, менял газовый баллон. После его замены решил проверить утечку газа с помощью зажигалки.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного УМЧС:

Сообщение о взрыве поступило сегодня, 23 января, утром от очевидцев. Когда сотрудники прибыли на место, оказалось, что горит торговый киоск размером 3х4 метра. Во время взрыва в ларьке находился мужчина, его вынесли из киоска прохожие.

Мужчину с ожогами 1-2 степени (10% тела) доставили в Полоцкую городскую больницу.

В ларьке уничтожено имущество, внутренняя отделка, остекление, повреждены стены, кровля. Общая сумма ущерба устанавливается.