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В Полоцке взорвался торговый ларёк. Его владелец в тяжёлом состоянии

23 января 2013 13:00
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Новости Беларуси. Взрыв произошел, когда мужчина,  62-летний хозяин торгового ларька, менял газовый баллон. После его замены решил проверить утечку газа с помощью зажигалки.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного УМЧС:
Сообщение о взрыве поступило сегодня, 23 января, утром от очевидцев. Когда сотрудники прибыли на место, оказалось, что горит торговый киоск размером 3х4 метра. Во время взрыва в ларьке находился мужчина, его вынесли из киоска прохожие.

Мужчину с ожогами 1-2 степени (10% тела) доставили в Полоцкую городскую больницу.

В ларьке уничтожено имущество, внутренняя отделка, остекление, повреждены стены, кровля. Общая сумма ущерба устанавливается.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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