В Полоцке уже неделю ищут десятилетнего мальчика

В минувший четверг он вышел из школы и не вернулся домой.

В уютной комнате одного из полоцких общежитий Владислав Роговский жил вместе с матерью. Оксана одна растила сына. Владик – ее единственная радость. И учился хорошо, и спортом занимался. В прошлый четверг женщина собирала сына в школу особенно тщательно. Намечалось внеклассное мероприятие. Однако на душе было неспокойно. И материнское сердце не ошиблось.

- Сын оделся, я ему поутюжила рубашку, галстук, жилетку, брюки наутюжила, он сапоги свои начистил, рассказла корреспонденту СТВ мать мальчика Оксана РОГОВСКАЯ. – Потом сказал, мама я тебя люблю, поцеловал как обычно и ушел».

В школе, где учится Владик, работает техничкой и его мать. Каждый день они приходили и уходили из школы вместе. На прошлой неделе Оксана была на больничном.

Галина Козлова, директор школы №11 города Полоцка: «В этот день он уходил из школы, гардеробщица его спросила, он сказал, да, я иду домой, вот это был последний разговор, когда он выходил из школы, учителя его видели».

Настя Галимова одной из последних видела Владислава. После уроков они вместе оставались в группе продленного дня. Никаких странностей в поведении школьного товарища девочка не заметила.

Настя Галимова, ученица школы №11 города Полоцка: «Я его видела в продленке, это было в четверг, он был в хорошем настроении».

Восстановить хронологию событий, после того как Влад перешагнул порог школы, пока не удалось. Местонахождение мальчика неизвестно. Его мать в отчаянии обращалась даже к экстрасенсам и гадалкам. Милиция больше надеется на свидетельские показания.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения мальчика, - рассказал телеканалу СТВ начальник криминальной милиции Полоцкого ГОВД Дмитрий РЕЗЕНКОВ. - Отработан весь жилой массив, осмотрены нежилые строения, также проводилась проческа с участием военнослужащих».

Следствие установило – мальчик и раньше пытался уехать из дома. Так, например, две недели назад до своей бабушки в Россонах он 60 километров добирался на попутках. Сейчас активные поиски продолжаются. На обращение милиции откликнулись 10 человек. Позвонившие утверждают, что видели мальчика в разных районах города. Однако никто из них не пытался задержать ребенка.