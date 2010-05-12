В Полоцке собака подруги откусила пожилой женщине кисть

Хозяйке пса грозит штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

Терьер едва не загрыз 85-летнюю полочанку. Бойцовская собака откусила пожилой женщине кисть руки. Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. А хозяева стаффорда тем временем переживают за собаку.

О том, что здесь живет злая собака, пожилую соседку этого дома предупреждать не нужно было. Женщина часто бывала в гостях у хозяев стаффордширского терьера. И каждый раз стучала в калитку тростью. Но когда во дворе никого не оказалось, женщина сама вошла в дом. Тут собака и выполнила свой сторожевой долг.

Бойцовский пес набросился на 85-летнюю женщину, покусал нежданной гостье ноги и вцепился в руку. На крики о помощи подоспела сестра хозяйки. Но справиться с разъяренной собакой не получилось.

Иван Крахотка, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Полоцкого городского отдела внутренних дел:

Только подоспевший на крик сосед ударил ногой собаку, после чего она только отпустила челюсти.

Собака откусила пожилой женщине кисть. Часть руки медикам пришлось ампутировать. Сейчас пострадавшая в реанимации в тяжелом состоянии.

Александр Сушков, зам. главврача Полоцкой городской центральной больницы:

Травмы тяжелые верхних и нижних конечностей, в тяжелом состоянии была сразу доставлена в операционную, где ей была оказана вся необходимая помощь в полном объеме.

Надежда Полежаева, хозяйка собаки:

Кто вам дал право снимать!!

Хозяйка собаки Надежда агрессивно встретила нашу съемочную группу. Так женщина пыталась защитить своего питомца. Боялась, что домашнего любимца отберут. Кстати, пес по кличке Персей – не первый стаффорд в их семье. Животное холили и лелеяли – в собачьем паспорте регулярные отметки о прививках.

Надежда Полежаева, хозяйка собаки:

Собака добродушная у нас, хорошая собака, никогда никого не кусала!

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебская область.