В Полоцке мужчина обстрелял автомобиль отдела охраны. До этого он уже 30 привлекался к ответственности

Новости Беларуси. В Полоцке пьяный дебошир из окна своей квартиры обстрелял из пневматического пистолета служебный автомобиль отдела охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло около жилого дома, где была припаркована милицейская машина.
Наряд готовился выехать на маршрут патрулирования, когда вдруг прозвучал выстрел. Правоохранители действовали оперативно. Они заблокировали подъезды дома. Стрелка вычислили быстро. Он задержан. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. В квартире обнаружен пневматический пистолет и боеприпасы к нему.
Оказалось, что стрелявший уже 30 раз привлекался к административной ответственности.
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