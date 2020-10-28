В Полоцке мужчина обстрелял автомобиль отдела охраны. До этого он уже 30 привлекался к ответственности

ЧП произошло около жилого дома, где была припаркована милицейская машина.

Новости Беларуси. В Полоцке пьяный дебошир из окна своей квартиры обстрелял из пневматического пистолета служебный автомобиль отдела охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наряд готовился выехать на маршрут патрулирования, когда вдруг прозвучал выстрел. Правоохранители действовали оперативно. Они заблокировали подъезды дома. Стрелка вычислили быстро. Он задержан. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. В квартире обнаружен пневматический пистолет и боеприпасы к нему.

Оказалось, что стрелявший уже 30 раз привлекался к административной ответственности.

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