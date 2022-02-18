В поисках лучшей жизни. Гражданку Литвы задержали за незаконное пересечение белорусской границы

Новости Беларуси. Госпогранкомитет сообщил о задержании за незаконное пересечение границы гражданки Литвы. Женщину обнаружил отряд Сморгонской погрангруппы. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, она перешла границу в поисках лучших условий жизни в Беларуси. При себе у иностранки обнаружены две сумки с личными вещами, нож, копия паспорта и переведенное с литовского на русский язык свидетельство о рождении. В настоящее время выясняются все обстоятельства.