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В поисках лучшей жизни. Гражданку Литвы задержали за незаконное пересечение белорусской границы

18 февраля 2022 10:24
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет сообщил о задержании за незаконное пересечение границы гражданки Литвы. Женщину обнаружил отряд Сморгонской погрангруппы. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поисках лучшей жизни. Гражданку Литвы задержали за незаконное пересечение белорусской границы-1

По ее словам, она перешла границу в поисках лучших условий жизни в Беларуси. При себе у иностранки обнаружены две сумки с личными вещами, нож, копия паспорта и переведенное с литовского на русский язык свидетельство о рождении. В настоящее время выясняются все обстоятельства.

В поисках лучшей жизни. Гражданку Литвы задержали за незаконное пересечение белорусской границы-4

Для проведения разбирательства женщина доставлена в Сморгонскую пограничную группу.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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