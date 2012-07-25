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В похищении и убийстве друзей детства признался полицейский в России

25 июля 2012 08:19
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Новости России. В приморском городе Артем полицейский, взяв в подручные бомжа, похитил двух друзей детства с целью выкупа. Не дождавшись денег, похитители убили пленников и сожгли их останки.  

Жители  Артёма пропали без вести в феврале нынешнего года. Их тела были найдены в марте. Раскрыть преступление помогла случайность. В салоне такси уборщица обнаружила сим-карту, с которой, как выяснилось, звонили бандиты, сообщает ctv.by со ссылкой на «Русскую службу новостей».

Полицейского,  имя которого в интересах следствия не разглашается, сразу после задержания уволили из органов, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

В отношении полицейского и его подельника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), сообщает ctv.by со ссылкой на «АиФ».

# происшествия # Криминал # Убийство

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