В похищении и убийстве друзей детства признался полицейский в России

Новости России. В приморском городе Артем полицейский, взяв в подручные бомжа, похитил двух друзей детства с целью выкупа. Не дождавшись денег, похитители убили пленников и сожгли их останки.

Жители Артёма пропали без вести в феврале нынешнего года. Их тела были найдены в марте. Раскрыть преступление помогла случайность. В салоне такси уборщица обнаружила сим-карту, с которой, как выяснилось, звонили бандиты, сообщает ctv.by со ссылкой на «Русскую службу новостей».

Полицейского, имя которого в интересах следствия не разглашается, сразу после задержания уволили из органов, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.