В поезде «Брест – Москва» во время движения загорелся вагон-ресторан

Новости Беларуси. Пожар в скором поезде «Брест – Москва». Огонь возник в вагоне-ресторане состава, принадлежащего Российским железным дорогам. В результате происшествия никто не пострадал. Задержка движения на данном участке железной дороги составила около трех часов.

Возгорание произошло накануне вечером под Жабинкой прямо во время движения поезда. По данным Брестского областного управления МЧС, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Когда на место происшествия прибыли спасатели, отцепленный от состава вагон-буфет был частично охвачен огнем. Пожар удалось потушить всего за 13 минут.

После формирования нового состава поезд отправился в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.