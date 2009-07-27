В подвале храма Рождества Пресвятой Богородицы в Глубоком нашли останки более 20 человек

Костные останки обнаружили православные волонтеры.

— Пока ничего определенного о находке сказать не можем, — рассказал в интервью газете «Рэспублiка» прокурор Глубокского района Анатолий Севрюков. — Останки (среди них есть и несколько детских) очень давние, лежали, можно сказать, навалом. Впечатление такое, что их сбрасывали в одну нишу в разные годы. Церковь на этом месте функционирует с 1878 года, до этого — с 1639 года — здесь начали строить костел. Насколько нам известно, в данном месте в свое время хоронили монахов. Подвал под церковью огромный, его высота — более трех метров, температура — 8-10 градусов. После войны в этом помещении располагался склад местного консервного завода. А до войны, до сентября 1939 года, Глубокое, как известно, было под Польшей. Кое-кто высказал версию, что в подвале находятся останки расстрелянных поляков, но каких-то подтверждений ее нет. Более того, мы пока не обнаружили следов насильственной смерти, криминала. Поэтому и нет оснований для возбуждения уголовного дела.

Возможно, ситуация прояснится после проведения судебно-медицинской экспертизы, пишет «Рэспублiка».