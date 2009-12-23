В Подмосковье застрелен православный священник

По предварительным данным, священник сделал двум подозреваемым замечание за то, что они справляли естественные надобности на улице.Мужчины застрелили отца Александра Филиппова в подъезде дома в Подольском районе Подмосковья, где проживал священник. Вчера вечером милиция задержала по горячим следам двух подозреваемых, сообщает РИА Новости

Это уже не первый акт насилия по отношению к священникам за последнее время. В конце ноября на юге Москвы был застрелен отец Даниил Сысоев, прямо в церкви, настоятелем которой он являлся. При этом был ранен его регент Владимир Стрельбицкий. По основной версии следствия, убийство совершено на религиозной почве.