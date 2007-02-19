В Подмосковье зафиксированы новые очаги птичьего гриппа

По данным Роспотребнадзора, опасный вирус выявлен уже в пяти районах Московской области. Последний - в Наро-Фоминском районе.

Все очаги заражения выявлены на частных подворьях. Уже точно установлен источник распространения вируса: городской птичий рынок. Именно здесь жители области приобретали птицу, инфицированную вирусом Н5N1. В пострадавших населенных пунктах проведены дезинфекционные мероприятия, введен жесткий карантин. Сегодня началась вакцинация на птицефабриках области, которую ранее планировалось провести после наступления весны.

Тем временем, в Беларуси предприняты все необходимые меры по недопущению проникновения на территорию страны опасного вируса птичьего гриппа. Уже проводятся плановые вакцинации птиц на личных подворьях, находящихся вблизи водоемов и в трехкилометровой зоне от птицефабрик. На всех предприятиях отрасли действуют повышенные требования санитарной и экологической безопасности. Независимо от формы собственности они переведены на закрытый режим работы, то есть посторонним лицам вход на территорию предприятий строго воспрещен.

Усилен контроль над въездом и выездом грузового транспорта, поставкой комбикормов, условиями содержания и состоянием поголовья птиц. В настоящее время в республику завоз племенного молодняка птицы из-за рубежа осуществляется только по разрешению главного правления ветеринарии Минсельхозпрода. Введен также запрет на ввоз какой-либо птицепродукции из стран, где ранее был выявлен вирус птичьего гриппа.