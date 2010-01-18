В Подмосковье линчевали пьяного гаишника

В городе Видное Московской области, пассажиры маршрутного такси перерезали горло пьяному офицеру ГИБДД, пристававшему к девушке.

По данным издания, 26-летний сотрудник ГИБДД Юрий Залужный за рулем автомобиля Mercedes черного цвета ехал по улице Советской. У магазина «Три богатыря» ему приглянулась девушка, стоящая на автобусной остановке. Гаишник, который по всем признакам был в состоянии сильного опьянения, вышел из своего автомобиля и силой потащил девушку в машину, грубо схватив за руку. Стоявший рядом молодой человек тут же заступился за несчастную. В результате между мужчинами завязалась драка. В этот момент к остановке подъехала рейсовая маршрутка. Пассажиры микроавтобуса вышли и стали помогать парню справиться с обезумевшим гаишником. Началась потасовка. Кто-то из толпы полоснул обидчика ножом по горлу и скрылся из виду.

Оперативники, прибывшие на место, обнаружили черный «мерседес» без номеров. На передней части машины все лобовое стекло было залито кровью, рядом с автомобилем находилось маршрутное такси, на котором были многочисленные кровавые отпечатки. 26-летнего Юрия Залужного доставили в местную ЦРБ с резаной раной шеи. Гаишника спасло от смерти только то, что нож задел вену, а не артерию. Кроме ранения врачи констатировали у пациента сильное алкогольное опьянение, пишет «Газета.Ru».