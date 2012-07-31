В Пинском районе стихия повредила 44 здания, в Новогрудском – 4 района остались обесточенными

Грозовой фронт, сопровождавшийся сильными дождями и градом, больше всего затронул западные и юго-западные регионы Беларуси.

В Пинском районе Брестской области стихия повредила 44 здания. Шквалистый ветер, ливень и град повредил кровли 21 жилого дома, 4 социо-культурных объекта, 19 сельскохозяйственных зданий. К счастью, никто не пострадал, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Сильный ветер повредил опоры линий электропередачи и оставил обесточенными ряд районов Гродненской области. В Новогрудском районе Гродненской области, где порывы ветра достигали 24 метров в секунду, произошло отключение электричества в 20 населенных пунктах, сообщили в МЧС.По некоторым данным без света остаются четыре населенных пункта в Новогрудском районе. Идут восстановительные работы.

В трех населенных пунктах Логойского района и двух Солигорского района (Минская область), а также в поселке Михановичи (Минский район) из-за повреждения линий электропередач в течение часа отсутствовало электричество.

Гидрометеоцентр предупреждает о неблагоприятном метеорологическом явлении на сегодня, 31 июля. В связи со смещением активного атмосферного фронта, в центральных и восточных районах ожидаются грозы, местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с.

Воздержитесь от поездок по городу. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство, рекомендуют в МЧС.