В Пинске задержали маньяка, совершавшего развратные действия в отношении детей

Его искали больше года. В квартиры мужчина проникал под видом врача, лишь в тех случаях, когда дети оставались без родителей. Свои жертвы преступник высматривал на игровых площадках. У самих детей он узнавал, есть ли родители дома, и под видом медработника проникал в квартиру. Опрятно одетый мужчина не вызывал никакого подозрения и две сестры 10 и 13 лет спокойно пустили его в дом. Только спустя несколько недель, школьницы рассказали родителям о визите таинственного доктора. К счастью, лжеврач ограничился только раздеванием несовершеннолетних.



Фоторобот предполагаемого преступника развесили по всему городу. Несколько сотен подозреваемых, тысячи звонков не дали никакого результата. Казалось, преступник растворился. Но ровно на год.



В марте в городе было совершено аналогичное преступление. На этот раз жертвой маньяка стала 10-летняя девочка. Но задержать преступника вновь не удалось.



Мнимого врача в магазине опознала одна из жительниц города. Его тотчас задержали. В интересах следствия имя не разглашается. Известно, что 41-летний преступник был женат, у него двое малолетних детей и судимость за подобное преступление.



Сейчас задержанный в следственном изоляторе. В отношении его возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана ему грозит три года лишения свободы.