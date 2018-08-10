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В Пинске возбуждено уголовное дело по факту смерти больного вследствие неоказания медпомощи

10 августа 2018 14:37
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Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении врача общей практики Пинской центральной больницы по факту неоказания им медпомощи больному.

По информации Генеральной прокуратуры, это повлекло по неосторожности смерть человека.

Врача-терапевта подозревают в том, что он во время дежурства с одиннадцатое на двенадцатое февраля нынешнего года без уважительных причин не оказал медпомощь 42-летнему больному, которого в отделение доставила бригада Пинской центральной поликлиники.

В тот же день больной скончался в палате приемного отделения.

«Прокурор возбудил уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Республики Беларусь после получения заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы по вопросам выяснения правильности оказания (неоказания) медицинской помощи со стороны медицинских работников Пинской центральной больницы».

Для организации предварительного следствия дело направлено в Пинский межрайонный отдел СК РБ.

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# Несчастный случай # происшествия

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