В Пинске возбуждено уголовное дело по факту смерти больного вследствие неоказания медпомощи

Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении врача общей практики Пинской центральной больницы по факту неоказания им медпомощи больному.

По информации Генеральной прокуратуры, это повлекло по неосторожности смерть человека.

Врача-терапевта подозревают в том, что он во время дежурства с одиннадцатое на двенадцатое февраля нынешнего года без уважительных причин не оказал медпомощь 42-летнему больному, которого в отделение доставила бригада Пинской центральной поликлиники.

В тот же день больной скончался в палате приемного отделения.

«Прокурор возбудил уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Республики Беларусь после получения заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы по вопросам выяснения правильности оказания (неоказания) медицинской помощи со стороны медицинских работников Пинской центральной больницы».

Для организации предварительного следствия дело направлено в Пинский межрайонный отдел СК РБ.

В начале августа был вынесен приговор онкобольной медсестре хосписа за хищение наркотических и психотропных веществ