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В Пинске у предпринимателя с помощью сачка и девушки украли 6 ноутбуков и 5 цифровых фотоаппаратов

10 сентября 2010 07:47
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Пустоту витринного проема закрыл картоном предприниматель в собственном павильоне, расположенном в торговом центре «Восток» города Пинска.

Это не осталось без внимания двоих ранее судимых пинчан. Ночью они проникли в здание центра и «выудили» через дыру при помощи рыболовного сачка дорогостоящий ноутбук.  

Через два дня они вновь пошли на дело, но в компанию взяли знакомую девушку. Воры помогли ей проникнуть внутрь павильона, откуда она подала им пять ноутбуков и пять цифровых фотоаппаратов. Только после этого владельцы товара обратились за помощью в милицию.

Задержать стражам порядка троих подозреваемых в хищении на крупную сумму удалось, но к этому времени они были в состоянии вернуть лишь часть украденного, сообщает «Р».

# происшествия

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