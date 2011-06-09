В Пинске осужден 22-летний педофил
Жертвой преступника стал восьмилетний мальчик. А случилось все прошлым летом в одной из деревень Пинского района. Мальчик гулял на улице, а нетрезвый извращенец под каким-то предлогом увел его за близлежащий сарай, где, как позже напишут в материалах дела, совершил «насильственные действия сексуального характера». На месте преступления педофила застала бабушка пострадавшего мальчика. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что педофил не первый раз приставал к ребенку. Но мальчик боялся рассказать об этом взрослым. По решению суда извращенцу придется провести ближайшие десять лет в колонии усиленного режима, сообщает газета «Заря».