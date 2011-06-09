В Пинске осужден 22-летний педофил

32-летняя жительница Кобрина погибла в день своего рождения на глазах у мужа и матери

Увидев покачнувшуюся жену (за несколько минут до трагедии она курила, сидя на перилах балкона), он сразу кинулся к ней, чтобы схватить за руку. Но все произошло мгновенно: потеряв равновесие, женщина сорвалась вниз. В это время в комнате, из которой был выход на балкон, находилась ее мать, специально приехавшая в Кобрин из Столбцов на праздник дочери. Здесь же спали дети погибшей (девочкам три и семь лет), сообщает «<a href="http://ng.by/" target="_blank">Народная газета</a>».