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В Пинске мужчина обвиняется в убийстве бывшей супруги

03 декабря 2019 12:53
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Новости Беларуси. 22 ноября в одной из квартир в Пинске было обнаружено тело женщины с признаками криминальной смерти. 

Как сообщает Следственный комитет, погибшей оказалась 44-летняя местная жительница. В убийстве подозревается её бывший супруг, мужчина задержан. 

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Убийство». Гражданин заключён под стражу. Расследование продолжается. 

В прошлом месяце в Вороновском районе было обнаружено тело человека с колото-резаными повреждениями.

В убийстве мужчины подозревалась его жена – здесь подробности

# Убийство # происшествия

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