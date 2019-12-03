В Пинске мужчина обвиняется в убийстве бывшей супруги

Новости Беларуси. 22 ноября в одной из квартир в Пинске было обнаружено тело женщины с признаками криминальной смерти.

Как сообщает Следственный комитет, погибшей оказалась 44-летняя местная жительница. В убийстве подозревается её бывший супруг, мужчина задержан.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Убийство». Гражданин заключён под стражу. Расследование продолжается.

В прошлом месяце в Вороновском районе было обнаружено тело человека с колото-резаными повреждениями.