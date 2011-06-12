В Пинске мать утопила в ванной 8-летнего сына-инвалида

Трагедия произошла в одной из квартир в г. Пинске, где 34-летняя женщина проживала вместе со своим сыном-инвалидом, который из-за болезни самостоятельно передвигаться не мог.

Вечером 9 июня пинчанка в ванной утопила своего 8-летнего сына. После случившегося женщина позвонила своим родственникам и все им рассказала. Родные тут же вызвали скорую помощь и милицию. Об этом рассказал старший следователь следственного отдела прокуратуры Брестской области по городу Пинску Владимир Гринько.

За убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п.2 ч.2 ст. 139 УК РБ) в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Мать ребенка помещена в изолятор временного содержания. В настоящий момент проводиться расследование, в ходе которого будут выяснены все детали этого преступления.