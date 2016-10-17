В Петриковском районе жестоко убита 27-летняя девушка-почтальон, разносившая пенсию

Новости Беларуси. Шокирующее преступление на Гомельщине. В Петриковском районе топором зарубили почтальона. Погибшей было 27 лет. Девушка разносила пенсию пожилым людям. И не вернулась в конце рабочего дня в почтовое отделение. На момент исчезновения у нее было около полутора тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Родионова, сотрудник управления внутренних дел Гомельского облисполкома:

В поле зрения оперативников Петриковского РОВД попала 42-летняя нигде не работающая местная жительница. При осмотре сотрудниками уголовного розыска принадлежащего ей хозяйственного подворья был обнаружен велосипед, принадлежащий пропавшей женщине. А у жилища, в подполье, было обнаружено тело с видимыми признаками насильственной смерти. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.