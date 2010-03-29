В Петербурге в метро найден муляж бомбы

Подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен на одной из станций петербургского метрополитена, сообщает «Фонтанка.Ru».

По данным издания, подозрительный пакет был обнаружен 27 марта около двух часов дня в подземном переходе станции метро «Садовая». В пакете находилась с оболочка гранаты Ф-1 времен ВОВ с примотанным скотчем к штатному гнезду взрывателя электронным будильником. На скотче маркером было нанесено изображение свастики.

При обследовании специалистами ИТО ОИОН выяснилось, что предмет не является взрывным устройством и не представляет угрозы, это всего лишь муляж. «Шутников» разыскивают сотрудники милиции, пишет Газета.Ru.