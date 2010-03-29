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В Петербурге в метро найден муляж бомбы

29 марта 2010 13:29
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Подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен на одной из станций петербургского метрополитена, сообщает «Фонтанка.Ru».

По данным издания, подозрительный пакет был обнаружен 27 марта около двух часов дня в подземном переходе станции метро «Садовая». В пакете находилась с оболочка гранаты Ф-1 времен ВОВ с примотанным скотчем к штатному гнезду взрывателя электронным будильником. На скотче маркером было нанесено изображение свастики.

При обследовании специалистами ИТО ОИОН выяснилось, что предмет не является взрывным устройством и не представляет угрозы, это всего лишь муляж. «Шутников» разыскивают сотрудники милиции, пишет Газета.Ru.

# происшествия

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