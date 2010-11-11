В Петербурге рухнувшая труба пробила окно, едва не убив пенсионерку — фото

Трубу котельной диаметром 30 см снесло с крыши жилого дома порывом ветра. Рухнув на соседний дом, она угодила прямо в квартиру, расположенную на последнем, десятом этаже. Там находилась пожилая женщина — она не пострадала.
По состоянию здоровья пенсионерка не смогла открыть дверь прибывшим спасателям. Им пришлось ждать родственников потерпевшей.
Также спасателям предстояло решить, что делать с трубой после того, как ее извлекут из окна: просто сбросить ее вниз было нельзя — как раз под этим местом проходит газопровод. Поэтому на место происшествия были вызваны и сотрудники газовой службы.
Около пяти вечера труба была благополучно демонтирована, сообщает ctv.by со ссылкой на BaltInfo.