В Петербурге рухнувшая труба пробила окно, едва не убив пенсионерку — фото

В Кировском районе Петербурга на Автовской улице упавшая с крыши дома труба котельной угодила в окно квартиры соседнего жилого здания

Трубу котельной диаметром 30 см снесло с крыши жилого дома порывом ветра. Рухнув на соседний дом, она угодила прямо в квартиру, расположенную на последнем, десятом этаже. Там находилась пожилая женщина — она не пострадала.

По состоянию здоровья пенсионерка не смогла открыть дверь прибывшим спасателям. Им пришлось ждать родственников потерпевшей.

Также спасателям предстояло решить, что делать с трубой после того, как ее извлекут из окна: просто сбросить ее вниз было нельзя — как раз под этим местом проходит газопровод. Поэтому на место происшествия были вызваны и сотрудники газовой службы.