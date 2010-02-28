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В Петербурге практически одновременно обрушились кровли двух зданий

28 февраля 2010 19:26
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В Приморском районе Петербурга в воскресенье днем почти одновременно обвалились кровли двух зданий.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в Главном управлении МЧС по северной столице. По словам собеседника агентства, в 15:40 мск в управление поступил сигнал о происшествии на Коломяжском проспекте, в здании ТОО «Приморское объединение».

– Там обвалилась кровля на площади около 2 тысяч квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, – сказал собеседник.

После 16:00 мск в управление поступил еще один сигнал об обрушении кровли в здании на той же улице.

– В жилом доме провалилась кровля на площади 60 квадратных метров, и прорвало трубу отопления. В результате этого происшествия пострадавших также нет, – добавил представитель МЧС.

Ранее во дворе дома на улице Чайковского произошло обрушение навеса, в результате которого также никто не пострадал.

# происшествия

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