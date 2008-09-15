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В Пермском крае — день траура по погибшим при крушении "Боинга-737"

15 сентября 2008 16:53
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Приспущены все государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В храмах Перми пройдут поминальные службы. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" разбился накануне при заходе на посадку. Лайнер упал на железнодорожные пути, не долетев до аэропорта несколько километров, взорвался и загорелся. Погибли 88 человек. Около 50 из них — жители Перми, остальные — из других российских городов и иностранцы. Белорусов среди них нет.

Сегодня утром в Перми приземлился самолет с родственниками погибших. Им всем предстоит сдавать кровь, чтобы специалисты могли провести анализ ДНК — иначе тела погибших опознать невозможно.

Тем временем, в Москву уже доставлены бортовые самописцы упавшего лайнера. По мнению экспертов, их расшифровка поможет пролить свет на причины авиакатастрофы, которую уже назвали крупнейшей в России за последние два года.
# происшествия

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