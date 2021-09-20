В Перми неизвестный открыл стрельбу в университете. Некоторые студенты и преподаватели выпрыгивали из окон

Новости России. Срочные новости из российской Перми. Там в местном университете неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, некоторые выпрыгнули из окон. Есть погибшие и пострадавшие, однако эти сведения пока не подтверждены официально.